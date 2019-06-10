Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Роскосмос разместил на сайте госзакупок свой первый заказ на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, эту ракету планируют использовать для того, чтобы отправить на орбиту три спутника связи «Гонец-М».

Уточняется, что начальная цена закупки 2,028 млрд руб., а сроки ее изготовления назначены к 15 октября 2021 года.

«Ангара» — ракеты космического назначения нового поколения (легкого, среднего и тяжелого классов), которые создаются в России.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе хотят производить больше ракет Ангара.