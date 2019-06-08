Врачи назвали основные ошибки, приводящие к ожирению

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина назвала главные пищевые привычки, которые приводят к ожирению. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве.

Она отметила, что одной из причин ожирения является дисбаланс в поступлении и расходовании энергии — люди потребляют много пищи, но при этом не занимаются физическими нагрузками.

Другой причиной лишнего веса является избыток «пустых» углеводов при недостатке клетчатки, подчеркнула Драпкина.

Она также добавила, что потребление соков и сладкой газировки создает постоянную потребность в сладком, что также приводит к набору веса.

Еще одной причиной ожирения является отсутствие «культуры неспешной еды», утверждает Драпкина.

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