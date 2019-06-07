Минздрав предложил блокировать сайты антипрививочников

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что ее ведомство подготовило законопроект о блокировке сайтов, предлагающих гражданам отказаться от прививок, передает ТАСС.

Данное заявление глава российского Миндрава сделала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она отметила, что законопроект в настоящее время обсуждается.

«Мы не знаем, будут ли вносить его депутаты Государственной думы или это будет правительственный законопроект, но нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать», — сказала Скворцова.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения предложило не пускать детей без прививок в школу.