О возможности мощного извержения вулкана на Камчатке предупредили ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее не считался активным. Об этом пишет «Наука в Сибири».

Ученые опасаются, что Большая Удина может повторить судьбу вулкана Безымянный, который расположен рядом. Его также считали потухшим, но в 1956 году на нем произошло мощное извержение.

Отмечается, что когда вулкан долгое время находится в неактивном состоянии, его первый его взрыв может быть «катастрофическим».

Ранее сообщалось, что вулкан на Камчатке выбросил трехкилометровый столб пепла.