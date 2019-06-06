О возможности мощного извержения вулкана на Камчатке предупредили ученые

Из кратера Ключевской сопки активно выбрасывается дым, но даже это не помешало вулкану нарядиться в...
Владимир Войчук

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее не считался активным. Об этом пишет «Наука в Сибири».

Ученые опасаются, что Большая Удина может повторить судьбу вулкана Безымянный, который расположен рядом. Его также считали потухшим, но в 1956 году на нем произошло мощное извержение.

Отмечается, что когда вулкан долгое время находится в неактивном состоянии, его первый его взрыв может быть «катастрофическим».

Ранее сообщалось, что вулкан на Камчатке выбросил трехкилометровый столб пепла.