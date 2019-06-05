Источник раскрыл подробности проблем с двигателем у «Ямала-601»

Знакомый с ситуацией источник назвал причину, по которой спутник «Ямал-601» не был выведен на рабочую орбиту, передает ТАСС.

По словам источника, когда произошло отделение от разгонного блока апогейный двигатель спутника показал ошибочный вектор тяги. Его не удалось компенсировать за счет двигателей малой тяги «Ямала-601».

«Двигатель был отключен», — сказал источник.

Он добавил, что двигатель был изготовлен подразделением французского Airbus.

Ранее сообщалось, что у спутника «Ямал-601» появились проблемы с двигателем.