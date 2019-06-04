Космический корабль Dragon успешно приводнился с грузом с МКС

Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился после возвращения с МКС, сообщает РИА «Новости».

«Хорошее приводнение Dragon подтверждено, что завершает семнадцатую грузовую миссию SpaceX на и с МКС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабль Dragon компании SpaceX 3 июня отстыковался от Международной космической станции (МКС).

На борту корабля находились 338 кг продуктов для членов экипажа, 357 кг оборудования для американского сегмента станции, 75 кг компьютерного оборудования, и 11 кг грузов, отправляемых по заказу Роскосмоса.