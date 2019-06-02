Обнаружена усиливающая иммунитет против рака молекула

Ученые из Эдинбургского университета полагают, что усилить иммунитет против рака можно с помощью молекулы LL-37, которая вырабатывается в организме в ответ на инфекции. Об этом пишет «EurekAlert!».

Исследователи пришли к выводу, что эта молекула повышает функцию дендритных иммунных клеток, которые отвечают за целевые иммунные реакции.

По данным издания, проведенные на мышах эксперименты подтвердили эффективность молекулы в лечении рака. Так, у некоторых мышей опухоли уменьшились, а некоторых животных удалось полностью излечить.

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