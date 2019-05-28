Врачи в США вытащили личинок из головы женщины

Американские врачи вылечили женщину, у которой под скальпом завелись личинки. Случай они описали в журнале BMJ Case Reports.

50-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на то, что у нее под кожей головы что-то шевелится. Также у нее болело левое ухо и вспухли лимфоузлы. Симптомы появились после того, как женщина побывала в Аргентине.

На голове женщины врачи обнаружили два бугорка. Решив, что это кисты, они прописали пациентке курс антибиотиков. Однако препараты не помогли — бугорки на протяжении нескольких недель все увеличивались в размере, затем из них начала выделяться прозрачная жидкость без запаха. Боль лишь усилилась, однако анализы крови не показывали никаких патологий.

Узнав о поездке женщины и о том, что ее покусали комары, врачи предположили, что у нее миаз — паразитарное заболевание, вызванное попаданием личинок насекомых под кожу. Оводы откладывают личинок в комаров, и те вполне могли занести их под кожу пациентки.

Врачи нанесли на бугорки вазелин, чтобы перекрыть доступ воздуха и заставить личинок выбраться наружу. Так удалось выманить лишь одну из них, вторая погибла и ее пришлось удалять хирургически. К этому моменту размер личинок уже превышал 1,5 см. После операции и местного лечения состояние женщины вернулось в норму.

По словам пациентки, она и сама предполагала, что у нее под кожей могут быть паразиты, но не решилась спорить с врачами.