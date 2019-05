Ученые рассказали об опасности электронных сигарет

Ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет могут повредить сердце, нанеся урон слою клеток, выстилающему сосуды, выяснили специалисты из Стэнфордского университета. Исследование было опубликовано в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Исследователи использовали шесть жидкостей с разным содержанием никотина и воздействовали ими на выращенные в лаборатории человеческие клетки эндотелия — слоя, выстилающего внутреннюю поверхность сосудов и полостей сердца. Все они влияли на клетки отрицательно, в числе негативных эффектов были воспалительные реакции и ухудшение выживаемости клеток. Наиболее опасны оказались жидкости с ароматом корицы.

Воздействие ароматизированных жидкостей для электронных сигарет приводит к дисфункции эндотелия, которая обычно предшествует болезням сердца, заключают авторы работы. «Вдобавок ко вреду, наносимому никотином, ароматизаторы выступают как дополнительный источник ущерба для сосудов», — отмечают они.