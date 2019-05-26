Рак желудка у мужчин вдвое чаще, чем у женщин, рассказали ученые

У мужчин в два раза чаще, чем у женщин, диагностируют рак желудка, в числе причин заболевания называют вредные привычки, неправильное питание и сниженную экспрессию гена RNF43. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на статистику Американского онкологического сообщества.

По данным издания, причины возникновения и механизмы развития рака желудка изучены мало. К ним, в первую очередь, относят курение, так как табачный дым и продукты горения попадают не только в легкие, но и в желудок, разрушая клетки слизистой. Некоторые ученые считают, что алкоголь также повышает вероятность этого заболевания, но эта связь не доказана.

Кроме того, исследователи говорят и о корреляции заболеваемости раком желудка и пищевых привычек: большое количество соли, крахмала, маринованные и копченые продукты повышают риск этого заболевания.

Также сообщается, что если у близких родственников был рак желудка, то вероятность заболеть повышается на 20%. Известно и о влиянии сниженной экспрессии гена RNF43 на возникновение рака желудка.

Ранее ученые назвали самый смертоносный вид курения.