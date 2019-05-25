Студенты США впервые запустили ракету в космос

В США студенты Инженерной школы Витерби университета Южной Калифорнии запустили ракету в космос. Об этом говорится на сайте школы.

Как отмечается, они стали первыми студентами в мире, которые самостоятельно создали ракету и запустили ее. Причем на это им потребовалось 15 лет.

В учебном заведении уверены, что ракета преодолела границу между космосом и земной атмосферой.

Уточняется, что ракета за 150 секунд достигла высоты в 103 километра. Через 11 минут после запуска на парашюте приземлилась отработавшая первая ступень.

В создании ракеты, отметили в заведении, приняли участие более 90 студентов.

Ранее США заявили о потере превосходства в космосе из-за России.