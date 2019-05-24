Умерла Наталия Басовская
Профессор РГГУ, историк Наталия Басовская скончалась в возрасте 78 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора университета Александра Безбородова.
Басовская умерла после продолжительной болезни. Ее состояние здоровья заметно ухудшилось в сентябре прошлого года.
Предварительно, прощание с ней состоится 27 мая.
Басовская в 1971 году стала преподавателем кафедры всеобщей истории Московского государственного историко-архивного института, (ныне Историко-архивного института РГГУ).
Позднее стала заведующей кафедрой всеобщей истории, в 2006 году стала заслуженным профессором РГГУ.