Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва».

По его словам, жирная пища, красное мясо в большом количестве, а также алкоголь могут вызвать рак. Кроме того, уточнил онколог, малоподвижный образ жизни и ожирение также могут способствовать развитию опухоли.

Он добавил, что курение является фактором, который повышает риск развития рака в 30-50 раз.

Ранее сообщалось, что ИИ диагностировал рак легких лучше врачей.