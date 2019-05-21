Крымские татары отреагировали на фотоподлог посольства Украины

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев дал комментарий после того, как посольство Украины в США опубликовало фотографию из архива Музея памяти жертв холокоста и назвало ее снимком с изображением депортации крымских татар. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ниметуллаева, ошибка ведомства является «непозволительной» и, скорее всего, сделана по невнимательности или случайно. Он также призвал украинское посольство проверять факты и тщательнее подходить к публикации материалов, имеющих отношение к «трагедии целого народа».

Ранее сообщалось, что фото было размещено в день памяти жертв депортации крымских татар. Вместо них на снимке запечатлены евреи из Лодзинского гетто.