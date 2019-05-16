Путин заявил о сокращении количества типов используемых ракет

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Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона смогла сократить количество типов используемых ракет, передает РИА «Новости».

По словам лидера, это стало возможно благодаря установке «Ангары» и «Союза-2». Эта оптимизация дала «ощутимый эффект».

«…теперь у нас есть перспективные средства выведения искусственных спутников на орбиту Земли, созданные на отечественной элементной базе и комплектующих», — заявил Путин.

Ранее Путин назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5М».