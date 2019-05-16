Путин заявил о сокращении количества типов используемых ракет
Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона смогла сократить количество типов используемых ракет, передает РИА «Новости».
По словам лидера, это стало возможно благодаря установке «Ангары» и «Союза-2». Эта оптимизация дала «ощутимый эффект».
«…теперь у нас есть перспективные средства выведения искусственных спутников на орбиту Земли, созданные на отечественной элементной базе и комплектующих», — заявил Путин.
Ранее Путин назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5М».