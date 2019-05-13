Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы

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Ученые обнаружили новые виды горных пород в песке на пляжах возле Хиросимы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

По словам малазийского геолога Марио Ваннье, эта находка чрезвычайно интересна. Найденные горные породы четыре года назад оказались похожи по своей структуре на последствия падения астероида, который мог убить динозавров.

«Эти частицы были чем-то очень особенным, мимо них просто нельзя было пройти», — отметил Ваннье.

Ученый убедился, что странные частицы присутствуют фактически на всех пляжах Хиросимы.

Ранее сообщалось, что NASA зафиксировало взрыв «огромного» метеорита в районе Камчатки

33 года назад, в ночь на 26 апреля 1986-го года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС около расположенного на территории современной Украины города Припять произошел взрыв, который полностью разрушил ядерный реактор станции. В атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ, но жители ближайших населенных пунктов об этом узнали не сразу, эвакуация тоже началась позже. Из-за высоких доз облучения в течение трех месяцев после катастрофы погибли около 30 человек.