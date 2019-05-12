Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

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В России официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах, передает «Радио Свобода».

Об этом сообщил юрист Александр Бусаров.

По словам адвоката, по его заявлению реабилитировали около 30 сталинских чекистов.

Он также добавил, что ему удалось добился отмены приговора диссидентки Валерии Новодворской.

Бусаров подчеркнул, что считает НКВД преступной организацией и надеялся на то, что в реабилитациях будет отказано.

Ранее сообщалось, что тайник с рукописными брошюрами 1930-х нашли в месте заключения Зиновьева и Каменева.