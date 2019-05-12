Рассекречены документы о смерти Петлюры

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) впервые открыла доступ к документам о смерти основателя Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что доступ к документам был открыт по случаю 100-летия основания УНР. Всего рассекречены были порядка 350 документов, в том числе оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое.

«Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры», — добавили в СВРУ.

В ведомстве пообещали и в дальнейшем публиковать неизвестные документы, касающиеся «многогранной борьбы украинского народа за независимость».

Ранее сообщалось, что на Украине выделили $820 тысяч на съемку фильма о Петлюре.