Ученые обнаружили останки «динозавра-бэтмена»

Китайские ученые обнаружили останки пернатого динозавра с крыльями летучей мыши или Бэтмена. Об этом сообщается в журнале Nature.

Как отмечается, эти крылья динозавр использовал для скольжения по воздуху.

Ученые назвали его Ambopteryx longibrachium, что переводится как «птеро-динозавр с длинными руками».

Уточняется, что длина тела динозавра не превышала 30 сантиметров, а масса — 300 грамм. Предположительно, он был плотоядным или всеядным динозавром.

Причем четыре года назад в Китае нашли останки еще одного своеобразного «динозавра-бэтмена».

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли тайну вымирания динозавров.