Существование библейского царя подтвердили ученые из Израиля

Ученые Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман из Института археологии университета Тель-Авива в ходе исследования древней Стелы царя Меша пришли к выводу, что библейский правитель Балак мог быть реальной исторической фигурой. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи заново расшифровали надпись на Моавитском камне середины IX века до н.э. В частности, 31-ую строку, которую ранее переводили как «Дом Давида», они расшифровали как «Балак».

Отмечается, что если открытие израильских ученых подтвердится, то упоминание Балака на стеле станет первым, содержащимся не в религиозных текстах.

Ранее сообщалось, что пытавшиеся вывезти 1200-летнюю Библию из Турции задержаны.