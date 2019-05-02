Диетолог отреагировала на «продукт от ожирения»

Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» диетолог Ольга Григорьян отреагировала на заявления японских ученых о том, что рис помогает от ожирения, передает RT.

Она напомнила, что единственный способ борьбы с лишним весом — потреблять меньше карий, чем тратишь.

Диетолог заявила, что бессмысленно делать ставку на какой-то один продукт.

«Надо создавать индивидуальную диету с учетом ваших особенностей метаболизма», — отметила Григорьян.

Ученые заявили, что там, где люди ежедневно съедали по 150 граммов риса, уровень ожирения был заметно ниже.