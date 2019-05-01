В NASA подтвердили приближение «Бога Хаоса» к Земле
Данные о приближении огромного астроида «Бог Хаоса», который может уничтожить Землю, подтвердили в NASA. Об этом сообщает «Говорит Москва».
До этого в СМИ появилась информация, что «Бог Хаоса» летит к Земле.
Отмечается, что эти данные предоставил сайт NASA.
Ширина астероида составляет более 335 метров. Он должен приблизиться к Земле в 2029 году.
Астероид (99942) Апофис пролетит примерно в 30 тыс. км от Земли 13 апреля 2029 года.
Ученые на Конференции по планетарной обороне уже начали обсуждать влияние астероида на гравитацию Земли, потенциальные возможности его изучения и потенциальную необходимость изменить траекторию его полета.