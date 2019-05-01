О чем говорит постоянное чувство голода, выяснили ученые

Постоянное чувство голода может свидетельствовать о развитии диабета. Об этом сообщает «МедикФорум» со ссылкой на заявление британского медика Мэтью Кейпхорна.

По его словам, если после употребления пищи, человек продолжает испытывать голод, то это повод обратиться в клинику.

Он также добавил, что необходимо проследить за тем, как быстро после трапезы возникает желание поесть. Он уточнил, что после плотного ужина чувство сытости должно сохраняться на протяжении шести часов.

Кроме того, признаками развития диабета могут быть сильный аппетит перед сном и постоянная жажда, подчеркнул Кейпхорн.

Ранее ученые назвали идеальный завтрак для больных диабетом.