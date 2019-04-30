На Байконур доставили последний «Союз» с украинскими комплектующими

Последняя ракета с украинскими комплектующими «Союз-ФГ» была доставлена на Байконур, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что запуск планируется на 25 сентября.

«Железнодорожный состав с последней ракетой «Союз-ФГ» для осеннего пуска прибыл накануне», — подтвердил источник.

Ранее была названа дата пуска новой ракеты «Союз-5».

Также стало известно, что запуск американского космического корабля Starliner с первым экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется 1 ноября.