Обнаружен самый древний человеческий след в Америке

В Чили ученые обнаружили самый древний человеческий след на американском континенте возрастом около 15,6 тысяч лет. Об этом сообщает Telesur.

Как отмечается, археологические работы велись с 2007 года в местности Пилауко, след же был найден на жилом участке в городе Осорно.

«Понемногу в Южной Америке начинают появляться следы человеческого присутствия, но это — самый древний след во всей Америке», — заявила сотрудница отдела палеонтологии UACH и главный автор исследования Карен Морено.

По ее словам, исследователи нашли след на глубине трех метров, его длина составляет 23 сантиметра. Более того, в этом же месте были обнаружены каменные артефакты, что указывает на раннее заселение южноамериканского континента.

Ранее сообщалось, что находки в пещере Сарадж-Чуко рассказали о жизни кавказских неандертальцев.