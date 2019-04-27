Назван повышающий риск преждевременной смерти продукт

Шведские ученые выяснили, что чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%. Об этом сообщает MedicalXpress.

По данным исследователей, в ходе эксперимента с участием семидесятилетних людей, испытуемые с высоким уровнем полихлорированных бифенилов (ПХБ) умирали на 50% чаще.

Как отмечается, ПБХ содержатся в основном в жирной рыбе.

При этом в ходе исследования ученые не учитывали факторы риска, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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