Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ

Последнюю российскую ракету «Союз», имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Ночью в пятницу ракета «Союз-ФГ» отправлена на космодром Байконур. В этом же железнодорожном составе на Байконур отправлена еще одна ракета — «Союз-2.1а», — рассказал источник.

По его данным, эту ракеты планируют запустить 25 сентября 2019 года.

Ранее была названа дата пуска новой ракеты «Союз-5».

Также стало известно, что запуск американского космического корабля Starliner с первым экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется 1 ноября.

В 2011 году американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle были выведена из эксплуатации. С этого момента все экипажи на МКС доставляет только российский «Союз».