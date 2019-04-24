Предсмертную телеграмму Гитлера пытаются продать в США

Предсмертную телеграмму главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, написанную 24 апреля 1945 года, выставили на торги в США. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что эту телеграмму Гитлер отправил за два дня до своей смерти генерал-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру. В ней глава нацистской Германии рассказывает, что хочет остаться в Берлине.

«Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающем для Германии бою и подать пример всем оставшимся», — писал Гитлер.

Помимо телеграммы на аукционе представлен ответ Шернера, в котором он просит Гитлера покинуть осажденный город.

Ранее ФБР раскрыло подробности о бегстве Гитлера в Аргентину.