Дайверы нашли корабли Александра Македонского, пишут СМИ

Ливанские дайверы обнаружили на дне бухты, где находится древний финикийский город Тир, 11 затонувших триер, сообщает ТАСС со ссылкой на иорданские СМИ.

Глава аквалангистов-профессионалов Мухаммед Саруджи заявил, что корабли, вероятнее всего, были частью флотилии Александра Македонского, которая осаждала Тир в 332 году до н.э. По его словам, они затонули во время шторма и, вероятнее всего, использовались для сооружения специальной дамбы, с помощью которой полководцу удалось взять город.

В департаменте древностей Южного Ливана отнеслись к данному заявлению с осторожностью и посчитали, что эти корабли «могли быть финикийскими судами, относящиеся к какой-то другой эпохе». В настоящий момент в ведомстве ждут доказательств принадлежности триер к флоту Александра Македонского.

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