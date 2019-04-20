Китай захотел изучать Луну совместно с Россией

В Китае захотели исследовать Луну вместе с Россией. Об этом рассказал замдиректора центра исследований Луны и космоса национального космического управления КНР Юй Гобинь, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о совместном исследовании Луны в 2023 году, с использованием российского аппарата «Луна-26» и китайского зонда «Чанъэ-7», так как время их запусков практически совпадают.

«Мы можем одновременно вести наблюдения и делиться полученными данными», — добавил Гобинь.

В настоящее время, по его словам, идут переговоры между странами.

Полет на Луну запланирован на 2023 год, заключил Гобинь.

Ранее в NASA рассказали о роли российского «Союза» в освоении Луны.