Ракета Antares с грузом для МКС стартовала с космодрома в Виргинии
Ракета-носитель Antares с грузом для Международной космической станции (МКС) стартовала с космодрома в Виргинии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, на борту ракеты находится корабль Cygnus, который доставит груз к МКС.
Как отмечается, корабль должен доставить на станцию около 3,5 тонн груза.
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При этом его прибытие на орбиту ожидается 19 апреля.
Ранее сообщалось, что Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал.