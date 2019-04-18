Ракета Antares с грузом для МКС стартовала с космодрома в Виргинии

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Ракета-носитель Antares с грузом для Международной космической станции (МКС) стартовала с космодрома в Виргинии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на борту ракеты находится корабль Cygnus, который доставит груз к МКС.

Как отмечается, корабль должен доставить на станцию около 3,5 тонн груза.

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При этом его прибытие на орбиту ожидается 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал.