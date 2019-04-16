Патрушев рассказал о влиянии санкций на госполитику в космической отрасли

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что в ходе Совета Безопасности обсуждались вопросы приоритетных направлений госполитики России в космической отрасли, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Патрушева, они были выработаны еще в 2013 году, но последующие события привели к тому, что сейчас их приходится рассматривать отдельно.

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«К этом нас подтолкнул научно-технический прогресс в первую очередь, а также те проблемы, которые были связаны с тем, что мы рассчитывали на международное сотрудничество», — пояснил Патрушев.

По его словам, в итоге это оказалось «не оправдано». Секретарь Совбеза заявил, что надо «больше рассчитывать на себя».

Также он упомянул о влиянии санкций.

«Вы знаете, что в условиях санкций целый ряд необходимых вещей нужно делать самим. Для этого нужна подготовка высококвалифицированных специалистов», — заключил Патрушев.

Он отметил, что правительству дано поручение к 15 июля подготовить основы госполитики. Они будут утверждены указом президента. Также, по его словам, будет подготовлена стратегия развития госкорпорации «Роскосмос».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России призвал к решению проблем в ракетно-космической отрасли.