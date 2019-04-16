Российский плавучий космодром переместят из США, рассказал источник

Источник в ракетно-космической отрасли проинформировал о том, что плавучий космодром «Морской старт» может быть перемещен на Дальний Восток. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в настоящее время плавучая платформа находится в Калифорнии. Ее планируют использовать для пуска ракеты «Союз-5 light». Однако, если она продолжит находиться в США, запускать с нее новые российские ракеты будет невозможно.

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«Единственным выходом остается перебазирование «Морского старта» на российскую территорию», — сказал источник.

Ранее был назван способ защиты новых российских модулей МКС.