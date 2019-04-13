Корабль «Федерация» может стать «Орлом» или «Аистом»

В госкорпорации Роскосмос рассказали, что новые космические корабли, которые сейчас называются «Федерация», могут быть переименованы в честь первых российских кораблей, построенных Петром I. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Роскосмосе отметили, что в качестве нового названия предлагаются «Орел», «Флаг» или «Аист». При этом подчеркивается, что это лишь идея, и окончательное решение по этому вопросу не принято.

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«В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, «Орел», «Флаг» или «Аист», — сообщили в Роскосмосе.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил «нерадивых товарищей», создававших корабль «Федерация».