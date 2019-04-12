В NASA назвали главные качества для астронавта

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Представитель Космического центра имени Джонсона Брэнди Ди рассказала, как в NASA отбирают астронавтов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, главным качеством для астронавта является умение работать в команде.

Она также добавила, что подготовка астронавтов меняется в зависимости от их миссии.

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Ди подчеркнула, что NASA разрешает своим коммерческим партнерам обучать астронавтов, которые полетят на их кораблях.

Ранее ученые рассказали, как космическое излучение влияет на психику.