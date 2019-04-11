Рогозин заподозрил США в подготовке «недекларируемых операций» на Луне

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Глава Роскосмоса Димитрий Рогозин считает, что лунная миссия США направлена на то, чтобы провести некие «недекларируемые операции». Свое мнение он выразил в интервью сайту kp.ru.

Рогозин рассказал, что намерение США во второй раз высадить людей на Луне является «политической» задачей, так как ранее американцы уже высаживались на спутнике. Он сделал вывод, что США намерены провести на Луне некие «недекларируемые операции», заметив, что космос «бывает не только гражданским».

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«Не думаю, что [у США] есть военные интересы на Луне. Хотя не исключаю, например, некие эксперименты», — заключил Рогозин.

В прошлом году Рогозин поставил задачу проверить высадку американцев на Луну.