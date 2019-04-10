Российские космонавты начали выращивать ряску на борту МКС

Ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских заявила, что российские космонавты начали выращивать на борту Международной космической станции (МКС) ряску. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, космонавты занимаются выращиванием ряски в рамках образовательного эксперимента.

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Она добавила, что ряска является интересным объектом для исследования с точки зрения биологических систем жизнеобеспечения. Она быстро растёт и её можно использовать в качестве пищи, уточнила Левинских.

Как она отметила, эксперимент будет длиться 10 дней. В ходе него школьники будут исследовать влияние невесомости на поведение ряски.

Однако первые результаты исследования уже показали, что растение в невесомости ведет себя так же, как на Земле, подчеркнула Левинских.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС займется выращиванием китайской капусты в космосе.