Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в Сети

Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10. Об этом говорится на сайте Планетологического общества.

По словам планетолога Меган Шуомб, которая была в числе первооткрывателей данного небесного тела, команда ученых должна в ближайшие десять лет дать название планете.

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Она добавила, что на настоящий момент исследователи придумали три варианта названия, которые соответствуют требованиям Международного астрономического союза — «Gonggong», «Холле» и «Вилли». Пользователям Сети следует выбрать одно из них.

Люди могут отдать свой голос за одно из названий на специальной странице, где авторы подробно рассказали об открытом ими небесном теле, уточнила Шуомб.

Карликовая планета 2007 OR10 была открыта в 2007 году известными планетологами Мэган Швомб и Майклом Брауном.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую луну Нептуна.