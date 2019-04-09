«Тревожная тенденция»: Путин о потеплении Арктики

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Российский президент Владимир Путин заявил, что, по данным российских исследователей, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это произошло на пленарном заседании V Международного Арктического форума.

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«...по нашим данным, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, а Россия — в два с половиной раза быстрее, чем остальной мир», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что расчеты могут различаться, но это тревожная тенденция.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о «генеральной уборке» Арктики.