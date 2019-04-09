Песков прокомментировал доклад Чайки о хищениях в Роскосмосе
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад генпрокурора Юрия Чайки, в котором говорится, что на предприятиях Роскосмоса и Ростеха в 2018 году были похищены более 1,6 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что этим вопросом занимаются правоохранительные органы.
«Собственно, это обвинение, вы знаете, что в данном случае, если есть какие-то материалы для следствия, то будут проводиться следственные действия», — отметил Песков.
При этом в Кремле не склонны персонифицировать выявленные нарушения с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который возглавляет корпорацию менее года.
«...подобные исследования работы корпораций ретроспективно охватывают достаточно длительный период», — уточнил Песков.
Ранее сообщалось, что Роскосмос отреагировал на доклад Чайки о хищениях.