Песков прокомментировал доклад Чайки о хищениях в Роскосмосе

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад генпрокурора Юрия Чайки, в котором говорится, что на предприятиях Роскосмоса и Ростеха в 2018 году были похищены более 1,6 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

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«Собственно, это обвинение, вы знаете, что в данном случае, если есть какие-то материалы для следствия, то будут проводиться следственные действия», — отметил Песков.

При этом в Кремле не склонны персонифицировать выявленные нарушения с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который возглавляет корпорацию менее года.

«...подобные исследования работы корпораций ретроспективно охватывают достаточно длительный период», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Роскосмос отреагировал на доклад Чайки о хищениях.