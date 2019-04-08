Астронавты США и Канады начали выход в космос для продолжения работ на МКС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/819/12133819/RTX1ZSVJ-pic905-895x505-41026.jpg">

Два астронавта из NASA и Канадского космического агентства начали выход в открытый космос для продолжения работ по усовершенствованию системы энергопитания на МКС. Об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что астронавты выполняют уже третий выход в открытый космос за месяц.

Реклама

По данным NASA, астронавты займутся усовершенствованием системы энергопитания, прокладкой кабелей для обеспечения беспроводной связи вне орбитального комплекса и расширением возможностей проводной компьютерной сети.

Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии.