Астронавты США и Канады начали выход в космос для продолжения работ на МКС
Два астронавта из NASA и Канадского космического агентства начали выход в открытый космос для продолжения работ по усовершенствованию системы энергопитания на МКС. Об этом сообщается на сайте NASA.
Отмечается, что астронавты выполняют уже третий выход в открытый космос за месяц.
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По данным NASA, астронавты займутся усовершенствованием системы энергопитания, прокладкой кабелей для обеспечения беспроводной связи вне орбитального комплекса и расширением возможностей проводной компьютерной сети.
Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии.