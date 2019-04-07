Роботы обучились читать эмоции человека

Американские ученые заявили, что смогли обучить искусственный интеллект распознавать человеческие эмоции по выражению лица с точностью в 98% случаев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление исследователей из Case Western Reserve University.

По словам исследователей, новый навык роботов будет использоваться для социальной терапии. Например, считывая эмоциональное состояние человека, роботы смогут включать музыку, которая соответствует текущему настроению хозяина.

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Кроме того, роботы смогут оценивать здоровье своих хозяев, которые могут находиться в состоянии депрессии или страдать от изменений в психическом состоянии.

Ранее сообщалось, что четвероногого робота научили делать сальто и танцевать чечетку.