Гробница супружеской пары эпохи Птолемеев обнаружена в Египте

В египетской провинции Сохаг археологи обнаружили гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства по делам памятников древности Египта.

Как отмечается, вход в гробницу был обнаружен во время задержания группы людей, проводивших тайные раскопки в этом регионе.

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После этого археологи увидели в гробнице две комнаты. В одной из комнат находились два саркофага с человеческими останками.

«Гробница хорошо сохранилась и отличается красотой рисунков и яркостью их цветов», — говорится в заявлении министерства.

Также уточняется, что в гробнице присутствуют изображения покойных, мумии животных, а также образы древнеегипетских богов Анубиса, Осириса и богинь Исиды и Нефтиды.

Ранее сообщалось, что в Египте обнаружили 40 древних мумий.