Дельфинам грозит вымирание, заявили ученые

Ученые Цюрихского университета заявили, что дельфинам грозит вымирание из-за глобального потепления климата. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, исследователи изучили популяцию дельфинов, обитающих на северо-западе штата Западная Австралия в заливе Шарк.

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Согласно результатам исследования, температура воды в заливе повысилась на 4℃ из-за волны тепла, накрывшей Австралию в 2011 году. Резкое потепление привело к гибели существенной части морских водорослей, составляющих основу экосистемы, уточнили ученые.

При этом уровень смертности дельфинов после 2011 года повысился на 12%. Более того, стало рождаться меньше детенышей дельфинов.

Ранее сообщалось, что дельфины массово выбрасываются на берег во Франции.