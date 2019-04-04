Обнародован предварительный отчет о крушении Boeing 737 Max 8

Пилоты Boeing 737 Max 8, разбившегося в Эфиопии 10 марта, следовали всем инструкциям производителя, но это не предотвратило катастрофы, заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, сообщаетReuters.

Самолет неоднократно совершал пикирование перед тем, как он потерпел крушение, говорится в сообщении авиакомпании со ссылкой на предварительный отчет о крушении.

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Рейс ET302 разбился через шесть минут после взлета из Аддис-Абебы, в результате чего погибли все 157 человек на борту.

Ранее генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург принял участие в тестовом полете на лайнере Boeing 737 MAX 7 с обновленным программным обеспечением, чтобы доказать безопасность самолета.