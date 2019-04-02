Рогозин уволил «нерадивых товарищей», создававших корабль «Федерация»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он уволил специалистов ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», которые проектировали транспортный пилотируемый корабль «Федерация». Об этом он написал в твиттере.
По словам Рогозина, кадровые перестановки потребовались из-за того, что работа над кораблем была организована «не должным образом». Он подчеркнул, что это касается и других проектов «Энергии».
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«В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена», — отметил Рогозин.
Он также выразил надежду, что к 2022 году будут начаты летные испытания корабля.
Ранее Рогозин пообещал не отправлять «Федерацию» к МКС.