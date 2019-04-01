Источник назвал дату запуска «Протона» с Байконура

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Первый в 2019 году запуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» состоится 23 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, пуск спутника в интересах Минобороны России будет осуществлен с космодрома Байконур.

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Как отмечается, в 2019 году будет выполнено не менее шести запусков ракет «Протон-М».

Ранее СМИ сообщили, что «Протон» со спутником «Благовест» запустят с Байконура 17 мая.