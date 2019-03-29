Американские астронавты завершили выход в космос для замены аккумуляторов

Астронавты NASA закончили 215-й выход в открытый космос с борта МКС. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Они провели в открытом космосе шесть часов и 45 минут, уточняет NASA.

Отмечается, что астронавты заменили триникель-водородных батареи на литий-ионные, которые обеспечивают более эффективную мощность.

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Кроме того, астронавты также выполнили несколько заданий, чтобы подготовить рабочее место для будущих выходов в космос коллег.

Ранее источник сообщил, что NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС.