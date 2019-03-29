Письмо Эйнштейна о «безумии Гитлера» ушло с молотка

Письмо Альберта Эйнштейна, в котором он рассказал о «безумии Гитлера», охватившем Германию, было продано на аукционе за $134 тыс. Об этом сообщает CNN.

В этом письме ученый отметил, что «безумие Гитлера» полностью разрушило жизнь всех, кто его окружал.

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Также на торги были выставлены другие письма физика, которые он написал с 1921 по 1939 год. В них он описал приход Гитлера к власти, а также сопротивление евреев.

В одном письме ученый обратился к Морису Ленцу, лидеру лучевой терапии в Колумбийском университете в Нью-Йорке, чтобы поздравить его с работой, приносящей пользу еврейским беженцам во время Второй мировой войны.

«Сила сопротивления, которая позволила еврейскому народу выживать в течение тысячелетий, во многом основана на традициях взаимопомощи», — написал Эйнштейн Ленцу.

Еще одно письмо он написал своей сестре Майе Винтелер-Эйнштейн на фоне растущего влияния нацистов в стране.

«Я должен поехать в Мюнхен, но я не буду этого делать, потому что это поставит под угрозу мою жизнь прямо сейчас», — подчеркнул Эйнштейн.

Всего на аукционах Нейта Д. Сандерса в Лос-Анджелесе были выставлены восемь писем Эйнштейна.

Ранее сообщалось, что было найдено письмо Эйнштейна, в котором он предрек ужасы нацизма.