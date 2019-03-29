Тысячи добровольцев получат $19 тыс за 60 дней в кровати

НАСА и Европейское космическое агентство набирают добровольцев для эксперимента, в котором нужно не вставать с кровать в течение 60 дней, сообщает РИА «Новости».

Участники эксперимента получат по $19 тыс.

Агентство получило 1300 заявок от желающих поучаствовать в опыте.

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Эксперимент состоит из 15 дней подготовки, 60 дней в кровати, в ходе которых более 100 ученых будут проводить различные исследования с целью выяснить влияние невесомости на человеческий организм, и 14-дневной реабилитации.

Чтобы стать одним из 24 участников, нужно пройти сложный отбор, который включает заполнение анкеты, собеседование и психологическую оценку готовности влиться в ряды испытуемых. Как заявила Вютшер, все это делается для того, чтобы минимизировать риск досрочного выхода участника из проекта.